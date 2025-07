"Real" liderliyi ona verdi

“Real Madrid”in yeni kapitanı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kapitanlıq Dani Carvajala həvalə edilib. Məlumata görə, Madrid klubundan iki təcrübəli ulduz olan Luka Modriç və Lukas Vaskesin gedişindən sonra komandanın rəhbərliyinə kimin keçəcəyi ilə bağlı suallar müzakirə edilmişdi. Məlumata görə, uruqvaylı yarımmüdafiəçi Federiko Valverde Karvahalın birinci köməkçisi seçilib. Bundan başqa, Tibo Kurtua və Vinisius Junior da vitse kapitanlar arasındadır.

Qeyd edək ki, Dani Carvajal “Real Madrid” gənclər akademiyasında futbolunn sirrlərinə yiyələnib. O, demək olar ki, bütün karyerasını kluba həsr edib.

