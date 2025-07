Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Şelburn"la üz-üzə

"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununa bu gün çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son Azərbaycan çempionu səfərdə İrlandiyanın “Şelburn” klubu ilə üz-üzə gələcək.

Xorvatiyalı referi Ante Kulinanın idarə edəcəyi matç Dublindəki “Tolka Park” arenada, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

UEFA Çempionlar Liqası

II təsnifat mərhələsi, ilk oyun

23 iyul

22:45. “Şelburn” (İrlandiya) - “Qarabağ” (Azərbaycan)

Baş hakim: Ante Kulina (Xorvatiya).

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü iyulun 30-da Bakıda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.