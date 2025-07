“Qalatasaray”ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi - "Yırtıcı" heyət qurulur

“Qalatasaray” müdafiə xəttini gücləndirmək üçün fəaliyyətini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi Manuel Akanjini transfer etmək istəyir. İddialara görə, “Mançester Siti” futbolçu üçün 28 milyon avro tələb edir. Türkiyə nəhəngi isə transferi daha aşağı qiymətə reallaşdırmaq istəyir. Bildirilir ki, “Qalatasaray” Davinson Sançeslə oynaya biləcək etibarlı futbolçu heyətə cəlb etmək istəyir.

Qeyd edək ki, Manuel Akanji həm “Mançester Siti”nin müdafiəsində, həm də İsveçrə millisində uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.