"Fənərbaxça" "Mançester Siti"nin futbolçusu Manuel Akanjini transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" futbolçuya "Fənərbaxça" ilə danışıqlar aparmağa icazə verib. Bildirilir ki, tərəflər arasında danışıqlar həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Qalatasaray”ın da Manuel Akanjini transfer etməkdə maraqlı olduğu barədə dərc edilmişdi. İddialara görə, futbolçu Türkiyədə futbol oynamağa razılıq verib.

