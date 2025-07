“Qarabağ” - “Şelburn” matçının start heyətləri

“Qarabağ” Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində “Şelburn”la (İrlandiya) cavab oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək və saat 20:00-da başlayacaq.

Matçı İtaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Bu komandalar arasında ilk oyunda Qurban Qurbanovun komandası 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Komandaların start heyətləri bəlli olub.

“Qarabağ”: 99. Mateuş Koxalski, 13. Bəhlul Mustafazadə, 81. Kevin Medina, 2. Mateus Silva, 44. Elvin Cəfərquliyev, 35. Pedro Bikalho, 20. Kadi, 11. Emmanuel Addai, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zoubir (k), 90. Nəriman Axundzadə.

Ehtiyat oyunçular: 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 97. Fabian Buntiç, 3. Mmaee 21. Aleksey Kaşuk, 22. Musa Qurbanlı, 30. Abbas Hüseynov, 55. Bədavi Hüseynov, 32. Hikmət Cəbrayılzadə, 8. Marko Yankoviç, 6. Kris Kuaku, 27. Toral Bayramov

“Şelburn”: 13. Spil, 4. Ledvic, 5. Çapman, 8. Koyle (k), 10. Martin, 11. Odubeko, 15. Bone, 17. Kelly, 18. Norris, 23. Makİnroy, 24. Templ

Ehtiyat oyunçular: 19. Hili, 50. Topçu, 2. Qannon, 6. Lunney, 7. Vud, 9. Boyd, 14. Kute, 16. O'Sullivan, 27. Kaffrey, 29. Barrett, 44. Rinq

