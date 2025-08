"Qalatasaray" Mançester Siti"nin ulduz qolkiperi Edersonun transferindən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınsa da, "Mançester Siti"nin futbolçu üçün tələb etdiyi məbləğ "Qalatasaray" rəsmilərinin keçiddən imtina etməsinə səbəb olub.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" rəsmiləri Edersonun yerinə başqa qolkiperlərlə danışıqlara başlayacaqlarını bildiriblər.

