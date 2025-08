Hindistandan Paksitana xəbərdarlıq

Hindistanın baş naziri Narendra Modi Pakistana xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ölkəsinin yerli istehsalı olan raketlərlə bağlı verdiyi açıqlama zamanı deyib.

"Pakistan daha bir səhv addım atarsa, BrahMos raketləri terrorçuları məhv edəcək", - deyə o qeyd edib.

BrahMos raketi Hindistanın Müdafiə Araşdırmaları və İnkişafı Təşkilatı (DRDO) və Rusiyanın NPO Mashinostroyenia şirkəti arasında birgə müəssisədə hazırlanır. Raket qurudan, dənizdən və hava platformalarından buraxıla bilir və 400 kilometrə qədər uçuş məsafəsi təklif edir.

