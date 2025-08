​"Fənərbaxça"dan ilin transferi - Osimheni kölgədə saxlayacaq

"Fənərbaxça" “Real Madrid”in futbolçusu Rodriqonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhənginin futbolçunu icarə əsasında transfer etmək istədiyi iddia edilib. Məlumata görə, "Əl-Nəssr", "Arsenal" və "Mançester Siti" də futbolçunun xidmətində maraqlıdır.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm Rodriqo “Real”da 54 matçda 14 qol və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Kilian Mbappenin transferindən sonra Rodriqonun klubdan ayrıla biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bundan əvvəl "Fənərbaxça"nın “Real”ın futbolçusu Brahim Diazın xidmətində maraqlı olduğu barədə iddialar irəli sürülüb.

