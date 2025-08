​Lazer epilyasiyası xərçəng yaradır? - AÇIQLAMA

Lazer epilyasiyası günümüzdə geniş yayılmış kosmetik prosedurlardan biridir. Lakin son illər bu prosedurun sağlamlığa, xüsusilə də onkoloji xəstəliklərə təsiri ilə bağlı cəmiyyətdə müəyyən narahatlıqlar mövcuddur.

Sosial mediada tez-tez “lazer xərçəng yaradır” kimi iddialar səsləndirilir. Bəs bu iddiaların elmi əsası varmı?

Mövzu ilə bağlı onkoloq Afət Cabbarova Metbuat.az-a açıqlama verib. Onkoloq bildirib ki, lazer epilyasiyası birbaşa dəri xərçənginə və ya digər onkoloji xəstəliklərə səbəb olmur. Lakin prosedurun yanlış və nizamsız şəkildə aparılması müəyyən risklər yarada bilər:

“Lazer şüaları ionlaşdırıcı deyil, yəni hüceyrə DNT-sinə birbaşa təsir göstərmir. Buna görə də lazerin birbaşa xərçəng yaratdığı elmi olaraq sübut edilməyib. Amma prosedur düzgün icra olunmazsa, yəni dəri təkrarən yanığa məruz qalarsa, bu zaman xərçəng riski arta bilər. Söhbət lazerin öz təsirindən yox, dəridə yaranan təkrarlanan yanıq zədələrindən gedir. Bu tip xroniki dəri travmaları bəzi hallarda xərçəngə meyilliliyi artıra bilər".

Afət Cabbarova əlavə edib ki, xüsusilə açıq dərili insanlar yəni ağbəniz dərisi olan şəxslər lazer prosedurlarında daha diqqətli olmalıdır:

“Ağbəniz dərili şəxslərin dərisi daha həssasdır və bu zaman yanıq riski artır. Ona görə də bu tip dəriyə malik insanlar proseduru yalnız peşəkar mütəxəssislərə və sertifikatlı klinikalara etibar etməlidirlər".

Həkim onu da qeyd edib ki, lisenziyalı tibbi mərkəzlərdə və uyğun texnologiyalarla aparılan lazer epilyasiyası ümumilikdə təhlükəsiz sayılır, lakin hər halda fərdi dəri xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.