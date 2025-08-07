Azərbaycan təmsilçisi "Omoniya"ya üstün gələ biləcək?

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində "Araz-Naxçıvan" Kiprin "Omoniya" komandası ilə üz-üzə gələcək. Bəs bu çətin qarşılaşmada Azərbaycan təmsilçisinin şansı nə qədərdir?
Futbol eksperti Kənan Məstəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Aris” üzərindəki sürpriz qələbədən sonra ümidlər artıb və bu da təsadüfi deyil.
O deyib ki, “Araz-Naxçıvan” gözəl oyunu ilə adlı-sanlı rəqibini axıra qoya bilmişdi deyə artıq biz bu komandadan daha bir neçə mərhələ keçməyi, hətta qruplara düşməyi istəyə bilərik:
““Omoniya” təbii ki, “Aris”dən daha güclü komandadır. Daha yaxşı formalaşmış heyətə malikdir. Ona görə də “Araz-Naxçıvan”ın işi çətin olacaq. Əslində, ilk oyunun Bakıda olması yaxşıdır – yəni öz doğma azarkeşləri önündə Elmar Baxşıyevin yetirmələri rəqibi sınaqdan keçirə, onun nəyə qadir olduğunu öyrənə biləcək. Məğlubiyyət olsa belə, top buraxsaq belə bu səhvləri Bakıda sığortalamaq daha rahat olur. Düşünürəm ki, ilk oyunun Bakıda olması bizim xeyrimizədir. Burada “Araz-Naxçıvan” öz oyun taktikasını maksimal dərəcədə sınaqdan keçirə biləcək və buna əsasən səfər matçında uyğun şəkildə taktikasını, strategiyasını qura biləcək”.
K.Məstəliyev “Omoniya”nın yeni məşqçisi Harninq Berqin yaxşı mütəxəssis olduğunu qeyd edərək komandanın hələ çox güclənmədiyini də söyləyib:
““Omoniya”nın güclü heyəti var, yaxşı futbolçuları var, amma "keçilməz" də deyillər. Yəni rəqibin taktiki düzülüşü və strategiyasından çıxış edərək deyə bilərəm ki, əgər “Araz-Naxçıvan” basqılı oyununu davam etdirə bilsə və 45-60 dəqiqə ərzində rəqibə intensiv futbol tətbiq edə bilsə, rəqibi Bakıda udmaq olar. Düşünürəm ki, Elmar Baxşıyev rəqibi yaxşı analiz edə bilib. Bu gün həm rəqibin, həm də bizim komandamızın ifasında hücum futbolu görəcəyik”.
Ekspertin sözlərinə görə, kim intensiv futbolu daha uzun müddət davam etdirə biləcəksə, qalib tərəf olacaq:
“Mən düşünürəm ki, Bakıdakı matçda “Araz-Naxçıvan”ın şansı heç də az deyil. Baxmayaraq ki, “Omoniya” çox güclü klubdur, yaxşı komandası və daha güclü heyəti var. Keçən yay “Zirə” ilə oyunlarda da onların üstünlüyünü gördük. “Omoniya” ötən mövsüm “Zirə” ilə Kiprdəki oyunda rəqibinə altı top vurmuşdu. Amma o zamankı “Omoniya” ilə indiki “Omoniya” eyni deyil. Düşünürəm ki, acı xatirələrimiz olsa da, “Araz-Naxçıvan” bu xatirələri unutdurmağı bacaracaq”.
Qeyd edək ki, oyun saat 20:00-da "Liv Bona Dea Arena"da start götürəcək.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az