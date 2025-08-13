Zelenski çətin seçim qarşısında - Putin və Tramp masaya oturur

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hazırda cəmiyyətin onun siyasətinə qarşı artan narazılığı ilə üz-üzədir. Eyni zamanda, Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında gözlənilən danışıqlar da Zelenskiyə əlavə diplomatik təzyiqlər yaradır.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Axios" portalı yazıb. Mənbə qeyd edir ki, sözügedən danışıqlar diplomatik baxımdan Zelenskini “küncə sıxışdıra” bilər.
Məhz bu səbəbdən Zelenskinin son günlərdə ictimai fəallığı artıb. O, Avropa liderləri ilə birlikdə Trampla əlaqə qurmağa və ABŞ liderinin Rusiya prezidenti ilə Alyaskada keçiriləcək görüşdən öncəki mövqeyinə təsir göstərməyə çalışır.
"Axios"un ABŞ hakim dairələrindəki mənbələri isə qeyd edirlər ki, Trampın ritorikası bəzən “prorusiya səslənsə” də, bu cür bəyanatların razılaşma əldə etməyə kömək edə biləcəyinə görədir. Amerikalı məmur əlavə edib ki, əgər Ukrayna münaqişəsinin diplomatik həlli baş tutmasa belə, Tramp yenə də Ukrayna üçün NATO ölkələrinə silah satmağa davam edəcək.
Qeyd edək ki,13 avqust tarixinə Tramp, Zelenski və Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Polşa, Finlandiya və Fransanın dövlət və hökumət başçıları, NATO baş katibi, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının rəhbərlərinin iştirakı ilə videokonfrans planlaşdırılıb. Siyasi liderlər Alyaskada keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti ərəfəsində bu görüşü keçirməyi qərara alıblar. Ukrayna mövzusuna həsr olunan onlayn görüş Almaniya kansleri Fridrix Mersin təşəbbüsü ilə təşkil olunub.