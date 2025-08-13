Zelenski çətin seçim qarşısında - Putin və Tramp masaya oturur

Zelenski çətin seçim qarşısında -
22:54 13 Avqust 2025
146 Dünya
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hazırda cəmiyyətin onun siyasətinə qarşı artan narazılığı ilə üz-üzədir. Eyni zamanda, Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında gözlənilən danışıqlar da Zelenskiyə əlavə diplomatik təzyiqlər yaradır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Axios" portalı yazıb. Mənbə qeyd edir ki, sözügedən danışıqlar diplomatik baxımdan Zelenskini “küncə sıxışdıra” bilər.

Məhz bu səbəbdən Zelenskinin son günlərdə ictimai fəallığı artıb. O, Avropa liderləri ilə birlikdə Trampla əlaqə qurmağa və ABŞ liderinin Rusiya prezidenti ilə Alyaskada keçiriləcək görüşdən öncəki mövqeyinə təsir göstərməyə çalışır.

"Axios"un ABŞ hakim dairələrindəki mənbələri isə qeyd edirlər ki, Trampın ritorikası bəzən “prorusiya səslənsə” də, bu cür bəyanatların razılaşma əldə etməyə kömək edə biləcəyinə görədir. Amerikalı məmur əlavə edib ki, əgər Ukrayna münaqişəsinin diplomatik həlli baş tutmasa belə, Tramp yenə də Ukrayna üçün NATO ölkələrinə silah satmağa davam edəcək.

Qeyd edək ki,13 avqust tarixinə Tramp, Zelenski və Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Polşa, Finlandiya və Fransanın dövlət və hökumət başçıları, NATO baş katibi, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının rəhbərlərinin iştirakı ilə videokonfrans planlaşdırılıb. Siyasi liderlər Alyaskada keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti ərəfəsində bu görüşü keçirməyi qərara alıblar. Ukrayna mövzusuna həsr olunan onlayn görüş Almaniya kansleri Fridrix Mersin təşəbbüsü ilə təşkil olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"

"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"

13 Avqust 2025 23:40
Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

13 Avqust 2025 23:28
Türkiyə və Suriya memorandum imzaladı

Türkiyə və Suriya memorandum imzaladı

13 Avqust 2025 18:01
Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

13 Avqust 2025 17:33
Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

13 Avqust 2025 17:18
Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

13 Avqust 2025 23:57

Özgür Özəl barəsində istintaq başladıldı

13 Avqust 2025 23:51

“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

13 Avqust 2025 23:45

"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"

13 Avqust 2025 23:40

Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

13 Avqust 2025 23:36

Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

13 Avqust 2025 23:28

Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb ola bilər

13 Avqust 2025 23:25

Bu şəxslər 1000 manatadək cərimələnə bilər

13 Avqust 2025 23:11

Kəramət Şükürov vəfat etdi -

13 Avqust 2025 23:00

Zelenski çətin seçim qarşısında -

13 Avqust 2025 22:54