"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır
10:30 14 Avqust 2025
65 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

"Sabah" komandası bu gün UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Masazırdakı "Bank Respublika Arena"da Bolqarıstanın "Levski" klubu ilə qarşılaşacaq. Ukraynalı baş hakim Mikola Balakinin idarə edəcəyi görüş saat 20:00-da start götürəcək.

Sofiyadakı ilk qarşılaşmada meydan sahibləri minimal hesablı qələbə qazanıblar. Bu cütün qalibi pley-off mərhələsində "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) duelinin güclüsünü sınağa çəkəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

14 Avqust 2025 07:01
60-dan çox ermənin qatıldığı yarışda Avropa çempionu oldu

60-dan çox ermənin qatıldığı yarışda Avropa çempionu oldu

14 Avqust 2025 01:41
“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

13 Avqust 2025 23:45
Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

13 Avqust 2025 23:36
"Karvan-Yevlax" yeni transferini açıqladı

"Karvan-Yevlax" yeni transferini açıqladı

13 Avqust 2025 13:38
UEFA Superkuboku:

UEFA Superkuboku: PSJ "Tottenhem"ə qarşı

13 Avqust 2025 10:13
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

14 Avqust 2025 10:30

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

14 Avqust 2025 10:15

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

14 Avqust 2025 10:01

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

14 Avqust 2025 09:49

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

14 Avqust 2025 09:44

Rasim İbrahimov vəfat etdi -

14 Avqust 2025 09:29

Bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:22

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:13

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

14 Avqust 2025 09:06

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

14 Avqust 2025 07:01