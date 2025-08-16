Qayın gəlini yatdığı yerdə mülkə görə qətlə yetiribmiş - TƏFƏRRÜAT

Qayın gəlini yatdığı yerdə mülkə görə qətlə yetiribmiş -
18:56 16 Avqust 2025
106 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Cəlilabad rayonunda baş verən qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında rayonun Alar kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Təhmasib Əliyev qardaşının həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Rəviyyə Nərimanovanı qətlə yetirib.

Məlumata görə, T.Əliyev pəncərədən evə daxil olaraq yatmış vəziyyətdə olan R.Nərimanovaya bıçaqla zərbələr vurub.

Mərhumun qardaşı Şaiq Nərimanovun sözlərinə görə, Təhmasiblə qardaşı Firdovsi arasında bir müddətdir torpaq və mal-mülk üstündə narazılıqlar olub. Xüsusilə hər iki qardaşın yaşadığı evin kimə aid olması mübahisəyə çevrilib. Son vaxtlar mübahisələr daha da gərginləşib. Həmçinin R.Nərimanova T. Əliyev tərəfindən təhdidlərə məruz qalırmış. Bu səbəbdən qadın təhdidlərlə bağlı Biləsuvarın İsmətli kəndində yaşayan ailə üzvlərinə öncədən xəbər verərək həyatından narahat olduğunu qeyd edib.

T.Əliyev və onun böyük qardaşı Firdovsi Əliyev uzun müddət mal-qara alveri ilə məşğul olub. Elə həmin gün F.Əliyev bazara yola düşəndən sonra səhərə yaxın bu hadisə baş verib.

Həmçinin mərhumun yaxınları bildirib ki, ailələr həm də bir-birilərinə ikitərəfli qohumdurlar. Belə ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən T.Əliyevin bacısı mərhumun qardaşının həyat yoldaşıdır.

Qeyd edək ki, T.Əliyev əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müğənni Rəqsanə İsmayılova həbs edildi

Müğənni Rəqsanə İsmayılova həbs edildi

16 Avqust 2025 18:11
Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

16 Avqust 2025 16:33
Aeroport yolundakı qəza sıxlığa səbəb oldu

Aeroport yolundakı qəza sıxlığa səbəb oldu

16 Avqust 2025 11:21
17 yaşlı qız itkin düşdü

17 yaşlı qız itkin düşdü

16 Avqust 2025 10:43
Cəlilabadda qətl hadisəsi törədildi

Cəlilabadda qətl hadisəsi törədildi

16 Avqust 2025 10:41
Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapıldı

Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapıldı

16 Avqust 2025 09:44
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qayın gəlini yatdığı yerdə mülkə görə qətlə yetiribmiş -

16 Avqust 2025 18:56

Müğənni Rəqsanə İsmayılova həbs edildi

16 Avqust 2025 18:11

Bu ölkədə hərbçilər hücuma keçdi -

16 Avqust 2025 17:39

Tusk: "Putin bacarıqlı oyunçudur"

16 Avqust 2025 17:30

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

16 Avqust 2025 16:33

Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -

16 Avqust 2025 16:28

“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

16 Avqust 2025 16:09

​Vidadi Babanlı vəfat etdi

16 Avqust 2025 15:50

Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

16 Avqust 2025 15:35

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55