​"Qalatasaray" "Siti"nin ulduzu barədə qərarını verdi

"Qalatasaray" "Mançester Siti"nin futbolçusu İlkay Gündoğanı transfer etməkdən imtina edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" ilə daha bir il müqaviləsi olan İlkay Gündoğanın İngiltərə klubundan ayrılıb "Qalatasaray"a transfer olacağı irəli sürülsə, türk klubu geri çəkilib. İddialara görə, futbolçu yüksək maaş tələb etdiyinə görə, "Qalatasaray" transferdən imtina edib. Almaniyanın "Bild" qəzetinin məlumatına görə, futbolçunun "Mançester Siti"ni tərk etmək şansı yüksəkdir.
İlkay Gündoğanın Almaniya Bundesliqasına və ya İtaliya A seriyasına transfer ola biləcəyi irəli sürülür.