Avro və rublun məzənnəsi dəyişdi

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 1,9744 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,1116 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9744
100 Rusiya rublu
2,1116
1 Avstraliya dolları
1,1024
1 Belarus rublu
0,5686
1 Bolqarıstan levi
1,0100
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Korea vonu
0,1218
1 Çexiya kronu
0,0805
1 Çin yuanı
0,2376
1 Danimarka kronu
0,2645
1 Gürcü larisi
0,6304
1 Honq Konq dolları
0,2185
1 Hindistan rupisi
0,0194
1 İngilis funt sterlinqi
2,2862
10 000 İran rialı
0,0298
1 İsveç kronu
0,1774
1 İsveçrə frankı
2,1111
1 İsrail şekeli
0,5073
1 Kanada dolları
1,2280
1 Küveyt dinarı
5,5623
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3171
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0195
100 Macarıstan forinti
0,4985
1 Moldova leyi
0,1024
1 Norveç kronu
0,1675
100 Özbək somu
0,0138
100 Pakistan rupisi
0,5995
1 Polşa zlotası
0,4634
1 Rumıniya leyi
0,3904
1 Serbiya dinarı
0,0168
1 Sinqapur dolları
1,3205
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4531
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3240
Türk lirəsi
0,0414
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0411
Yapon yeni
1,1492
Yeni Zelandiya dolları
0,9934
Qızıl
5737,3300
Gümüş
65,3571
Platin
2301,1115
Palladium
1872,7200