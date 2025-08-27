Avro və rublun məzənnəsi dəyişdi

Avro və rublun məzənnəsi dəyişdi
09:17 27 Avqust 2025
211 İqtisadiyyat
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 1,9744 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,1116 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9744

100 Rusiya rublu

2,1116

1 Avstraliya dolları

1,1024

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0100

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1218

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2376

1 Danimarka kronu

0,2645

1 Gürcü larisi

0,6304

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2862

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1774

1 İsveçrə frankı

2,1111

1 İsrail şekeli

0,5073

1 Kanada dolları

1,2280

1 Küveyt dinarı

5,5623

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3171

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4985

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1675

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,5995

1 Polşa zlotası

0,4634

1 Rumıniya leyi

0,3904

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3205

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3240

Türk lirəsi

0,0414

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1492

Yeni Zelandiya dolları

0,9934

Qızıl

5737,3300

Gümüş

65,3571

Platin

2301,1115

Palladium

1872,7200

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Azeri Light" nefti ucuzlaşdı

"Azeri Light" nefti ucuzlaşdı

27 Avqust 2025 10:16
Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

26 Avqust 2025 18:09
Azərbaycan və ABŞ Çərçivə Sazişi imzalaya bilər

Azərbaycan və ABŞ Çərçivə Sazişi imzalaya bilər

26 Avqust 2025 16:29
Azərbaycanda mobil telefon abunəçilərinin sayı açıqlandı

Azərbaycanda mobil telefon abunəçilərinin sayı açıqlandı

26 Avqust 2025 12:07
Qızıl yenidən bahalaşdı

Qızıl yenidən bahalaşdı

26 Avqust 2025 09:25
Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı

Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı

26 Avqust 2025 09:12
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik

27 Avqust 2025 11:42

Bu şəxslər sosial ödənişləri ala bilməyəcək

27 Avqust 2025 11:31

Bu gün Liqa mərhələsinin son 4 iştirakçısı bəlli olacaq -

27 Avqust 2025 10:58

Arda Güler sosial medianı silkələdi

27 Avqust 2025 10:42

İlham Əliyev:

27 Avqust 2025 10:34

Dövlət Vergi Xidməti vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi

27 Avqust 2025 10:33

İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib -

27 Avqust 2025 10:23

"Barselona"nın ulduzu "Qalatasaray"a transfer olur -

27 Avqust 2025 09:43

“Qarabağ” “Ferentsvaroş”la qarşılaşacaq

27 Avqust 2025 09:42

Tanınmış jurnalist vəfat etdi

27 Avqust 2025 09:41