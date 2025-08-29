Azərbaycanlı bloger xərçəngdən əziyyət çəkir

Azərbaycanlı bloger xərçəngdən əziyyət çəkir
14:39 29 Avqust 2025
Bloger Aynur Babaxan onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, influser bildirib ki, xəstəlik İstanbulda olarkən aşkarlanıb və təcili əməliyyat olunub.

Aynur Babaxan açıqlamasında qeyd edib ki, rutin yoxlamaya gəlmişdi, amma həkimlər əməliyyatın zəruri olduğunu bildirib: "İstanbulda əməliyyat olunmuşam. Sadəcə başqa iş üçün orada idim, rutin yoxlamaya gəlmişdim. Amma həkim israr etdi ki, təcili əməliyyat olunmalıyam. Xəstəlik xoşxassəli şişdir, amma biz onu çıxarmışıq və 99 faiz yaxşı olacağına inanırıq. Şükürlər olsun ki, müalicəsi mümkündür".

