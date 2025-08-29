Nəqliyyatın bahalaşması aztəminatlı ailələrə təsir edəcək - Millət vəkili

Son günlər ictimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılması ehtimalı ilə bağlı müzakirələr narahatlıq yaradıb. Bu, xüsusilə aztəminatlı ailələrin büdcəsinə ciddi təsir göstərə bilər.
Millət vəkili Fazil Mustafa Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, ictimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılması məsələsinin təkcə qiymətlə deyil, sistemli problemlərlə bağlıdır:
"Əslində, burada abunə kartlarının tətbiqi çox önəmlidir və bir neçə nəqliyyat növündən eyni vaxtda istifadə etmək üçün kartların dövriyyəyə girməsi vacibdir. Yəni eyni kartla avtobus, metro, qatar nəqliyyatından istifadə etməyə imkan verilməlidir. Çünki bunlar olmadıqda yüngülləşdirici variantlara gedilmədən qiymətin artırılması yenə də sıxıntılar yaradacaq. Onsuz da vətəndaş cərimələrlə böyük bir sıxıntı içindədir. Üstəlik də gediş haqlarının qaldırılması az gəlirli ailələrə böyük təsir göstərəcək".
Millət vəkili, elektrik və hibrid avtomobillərin sayının artmasının ictimai nəqliyyata ehtiyacı azaltmadığını bildirib:
"İndi müəyyən dərəcədə aztəminatlı ailələrin özü də yeni maşın modeli, elektrik-hibrid maşınlarda müəyyən qədər yanacağa az vəsait xərcləyirlər. Amma bu o demək deyil ki, ictimai nəqliyyatdan istifadənin sayı azalıbdır. Xeyli insanlar var ki, məhz ictimai nəqliyyatdan başqa seçimləri yoxdur. Ona görə də məsələ ətrafında mütləq düşünülməlidir. Hər hansı bir şəkildə vətəndaşın büdcəsinə dəyən zərərin böyüməsinə imkan vermək lazım deyil. Vətəndaş ictimai nəqliyyatda ciddi vaxt itkisinə məruz qalır, heç olmasa maddi itkisi də bunun üzərinə yüklənməsin və daha rahatlıqla öz gündəlik həyatını yaşaya bilsin. Biz bunu təmin etməliyik",- deyə Fazil Mustafa əlavə edib.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az