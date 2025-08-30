Payızda rublu nə gözləyir?

12:16 30 Avqust 2025
34 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
Payızda Rusiya rublunu ciddi sınaqlar gözləyə bilər.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən maliyyə mütəxəssisləri hesab edirlər ki, yaxın aylarda məzənnənin hərəkət istiqaməti geosiyasi proseslərdən, Rusiya Mərkəzi Bankının qərarlarından və enerji bazarındakı dəyişikliklərdən asılı olacaq.

Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyi cari il üzrə rublun ortaillik məzənnəsini 94,3 rubl səviyyəsində proqnozlaşdırıb. Gələn il üçün bu göstərici 100,2, 2027-ci ildə 103,5, 2028-ci ildə isə 106 rubl olacaq. Bu, Rusiya milli valyutasının mərhələli şəkildə zəifləməsi ehtimalını gücləndirir.

Ekspertlər isə yaxın payız ayları üçün daha konkret rəqəmlər səsləndirirlər.

“Alfa-Kapital”ın baş treyderi Vladislav Silaev bildirir ki, sentyabrda dollar 80–83 rubl arasında olacaq. Oktyabrda 82–86 rubl, noyabrda isə 85–88 rubl səviyyəsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə, əgər geosiyasi gərginliklər kəskinləşsə, məzənnə qısamüddətli olaraq 90 rubla qədər yüksələ bilər.

“Banki.ru” portalının analitiki Qayanə Zamaleeva isə rubl üçün daha sabit interval təklif edir. Onun fikrincə, payızda dollar 78–86 rubl arasında dəyişəcək. Xüsusilə də neftin qiyməti 60 dollar/barel həddinə düşərsə, məzənnə bu səviyyələrdə formalaşa bilər. Zamaleeva bunu şərti kompromis adlandırır. Onun sözlərinə görə, rublun daha da zəifləməsi inflyasiyanı sürətləndirə, həddindən artıq möhkəmlənməsi isə büdcə və ixracatçıların maraqlarına zərbə vura bilər.

Payızda rubl üçün əsas ssenari 80–88 rubl aralığıdır. Son göstəricilərə isə geosiyasi sabitlik və enerji bazarının dinamikası həlledici təsir göstərəcək.

