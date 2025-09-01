Hibrid maşınların qiyməti bu tarixdən qalxa bilər

Hibrid maşınların qiyməti bu tarixdən qalxa bilər
18:16 1 Sentyabr 2025
234 Sosial
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Son illərdə ekoloji təmiz avtomobillərə maraq artmaqdadır. Azərbaycanda da hibrid avtomobillər ölkədə sürətlə populyarlaşır. Vergi Məcəlləsinə əsasən, hibrid avtomobillərlə bağlı güzəştlər 2026-cı ilin 1 yanvarından qüvvədən düşəcək.

Son üç ildə tətbiq olunan bu güzəştlərin uzadılıb-uzadılmayacağı barədə Metbuat.az-a açıqlama verən millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, həmin güzəştlərin uzadılıb-uzadılmaması növbəti aylarda bəlli olacaq:


“Cari ilin payız aylarında Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı layihə müzakirəyə çıxarılacaq. Mütəmadi olaraq Vergi Məcəlləsi müasir çağırışlara və xüsusən də biznesdən gələn təkliflərə uyğun olaraq dəyişdirilir və təkmilləşdirilir. Bu kontekstdə, sözügedən güzəştin uzadılıb-uzadılmaması payız aylarında bəlli olacaq. Təbii ki, biz güzəştin uzadılmasını təklif edirik. Amma əgər güzəşt uzadılmasa, bu, ölkəyə idxal edilən hibrid avtomobillərin xərcinə təsir göstərəcək”.

Vüqar Bayramov bildirib ki, hal-hazırda bazarda hibrid avtomobillərin vəziyyəti qarışıqdır: Asiyadan gətirilən modellərin satışında durğunluq müşahidə olunsa da, güzəşt müddəti uzadılmasa, avtomobillərin qiymətində artımlar ola bilər:

“Son monitorinqlər göstərir ki, son bir ayda, xüsusən də Asiyadan gətirilən hibrid avtomobillərin satışında durğunluq var və hətta onların qiymətlərində azalmalar müşahidə olunur. Amma əgər güzəşt müddəti uzadılmazsa, bu, ölkəyə idxal edilən avtomobillərin xərcinə və qiymətinə təsir göstərəcək. Ümumiyyətlə, xərc artımları praktik olaraq qiymətə təsirsiz ötüşmür. Xüsusən də Avropadan idxal edilən yeni hibrit avtomobillərin xərc və qiymətində artımlar müşahidə oluna bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Nəqliyyatın bahalaşması aztəminatlı ailələrə təsir edəcək -

Nəqliyyatın bahalaşması aztəminatlı ailələrə təsir edəcək - Millət vəkili

29 Avqust 2025 23:37
Bu halda sahibkarların xərcləri azala bilər -

Bu halda sahibkarların xərcləri azala bilər -Açıqlama

29 Avqust 2025 12:06
Vəfat edən şəxsin kreditini kim ödəməlidir? -

Vəfat edən şəxsin kreditini kim ödəməlidir? - AÇIQLAMA

27 Avqust 2025 15:24
Bu şəxslər sosial ödənişləri ala bilməyəcək

Bu şəxslər sosial ödənişləri ala bilməyəcək

27 Avqust 2025 11:31
Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

26 Avqust 2025 17:46
DSMF-dən müavinət və təqaüd alanlarla bağlı məlumat

DSMF-dən müavinət və təqaüd alanlarla bağlı məlumat

25 Avqust 2025 11:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​“WhatsApp”da inanılmaz yenilik -

01 Sentyabr 2025 21:07

​"Fənərbaxça"dan ayrılan Mourinyodan qalmaqallı sözlər

01 Sentyabr 2025 20:45

​TikTok-da mesaj göndərmək üsulu dəyişdi -

01 Sentyabr 2025 20:24

Paşinyan zala niyə Azərbaycan musiqisinin sədaları altında daxil oldu?

01 Sentyabr 2025 20:17

Mehriban Əliyeva Çində liderlərin xanımları ilə birgə gəzintidə iştirak etdi

01 Sentyabr 2025 20:09

Arzularına çatacaq 3 bürc -

01 Sentyabr 2025 20:04

​“Real" o futbolçudan imtina etdi -

01 Sentyabr 2025 19:47

Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

01 Sentyabr 2025 19:25

“Liverpul” "Real"ın ulduzu barədə qərar verdi

01 Sentyabr 2025 19:05

Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır

01 Sentyabr 2025 18:44