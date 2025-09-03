Ermənistan separatçılara qarşı niyə addım atmır? - AÇIQLAMA

Ermənistan separatçılara qarşı niyə addım atmır? -
17:07 3 Sentyabr 2025
66 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
Bu gün Ermənistanda separatçı rejim simvollarının hələ də sərbəst şəkildə nümayiş etdirilməsi narahatlıq doğurur. Belə bir vəziyyət, ölkə rəhbərliyinin bu cür simvolların istifadəsinə qarşı ciddi addımlar atmadığını göstərir.

Mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Metbuat.az-a bildirib ki, dəfələrlə bu barədə yumşaq bəyanatlar səsləndirilsə də, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən nədənsə qondarma rejiminin ərazidə mövcudluğuna son qoyulmur:

Ədalət Verdiyevin məhkəməsi keçirildi

“Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasından daha əvvəl - Əbu Dabidə keçirilən görüşdə Ermənistan tərəfi separatçı rejim simvollarından ölkə ərazisində istifadəyə yol verməyəcəyinə dair öhdəlik götürmüşdü. Bu, sülhün əldə olunması istiqamətində müsbət bir addım kimi dəyərləndirilirdi. Hələ də Paşinyanın oturduğu Nazirlər Kabinetindən bir neçə kilometr uzaqlıqda, Qarabağın qondarma rejimi Şahramanyanın rəhbərliyi altında fəaliyyətini davam etdirir. Lakin sonrakı proseslər, xüsusilə də dünən qondarma rejimin Ermənistan ərazisində keçirdiyi tədbirlər və açılan yeni "Arsaq çağırışı" adlı abidənin önündə səsləndirilən bəyanatlar, göstərir ki, Ermənistan hüquq mühafizə orqanları separatçı rejimin mövcudluğuna son qoymaq niyyətində deyillər”.

Ədalət Verdiyev bildirib ki, Azərbaycanla əldə olunan kövrək sülhün zədələnməsi üçün Koçaryan, Şahramanyan, Serj Sarkisyan və onların tərəfdarlarının təşkil etdiyi mitinqlərin maneəsiz şəkildə keçirildiyini müşahidə edirik. Ekspert hesab edir ki, bütün bunlar Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin əldə olunmasına mənfi təsir göstərən amillərdir:

“Ermənistan rəhbərliyi, rəsmi olaraq "Qarabağ Azərbaycandır" desə də, Qarabağda mövcud olmuş qondarma rejimin simvolları, o cümlədən əski parçalar və gerblər, Ermənistan ərazisində vətəndaşlar tərəfindən sərbəst şəkildə daşınır, gəzdirilir və mitinqlərdə qaldırılır. Hesab edirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi bu məsələni artıq mövcud qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə qondarma rejimin simvollarından istifadəni tamamilə qadağan etməli, bununla bağlı inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunlar qəbul etməlidir. Əks halda, bu proses Azərbaycanın məsələyə daha sərt münasibət göstərməsi ilə nəticələnəcək”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

