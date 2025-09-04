Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlandı

Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlandı
17:03 4 Sentyabr 2025
192 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Peşə təhsil pilləsi üzrə tələbə qəbulunun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müsabiqədə iştirak edən şəxslərin mobil telefonlarına nəticə barədə SMS göndərilib. Peşə təhsil müəssisələrinə qəbul olan şəxslər qəbul olunduqları ixtisas və təhsil müəssisəsi barədə məlumatları portal.edu.az platformasındakı “şəxsi kabinet” bölümündən əldə edə bilərlər.

Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun II mərhələsi çərçivəsində müsabiqədən keçən şəxslər 04 - 10 sentyabr (saat 18:00-dək) tarixlərində aşağıda qeyd olunan sənədləri qəbul olunduğu peşə təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər:

• attestatın əsli;

• sağlamlıq və fiziki inkişafı özündə əks etdirən müvafiq formalı tibbi arayış;

• sistemdən (şəxsi kabinetdə) avtomatik çıxarılan ərizə nümunəsi;

• şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

• 3 x 4 sm ölçüdə dörd ədəd fotoşəkil;

• hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi;

• güzəştli şərtlərlə qəbul edilən şəxslər üçün müvafiq təsdiqedici sənəd.

Qəbulun II mərhələsində müsabiqədən keçən şəxsin qəbul olunduğu peşə təhsil müəssisəsində qeyd edilən tarixlərdə qeydiyyatdan keçməməsi və ya sənədlərini tam təqdim etməməsi onun həmin ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilir.

Birinci və ikinci mərhələdə www.portal.edu.az platforması vasitəsilə ümumilikdə 44 000 nəfərdən çox namizəd peşə təhsili almaq üçün müraciət edib.

Qeyd edək ki, 2025/2026-cı tədris ili üzrə tələbə qəbulu 78 peşə təhsili müəssisəsində 13 640 plan yeri üzrə aparılıb. İkinci mərhələdə www.portal.edu.az platforması vasitəsilə 19 292 nəfərdən 72 597 müraciət daxil olub. Ümumilikdə 8341 nəfər müsabiqədən keçib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mehriban Əliyeva Çindəki paraddan paylaşım etdi -

Mehriban Əliyeva Çindəki paraddan paylaşım etdi -FOTO

03 Sentyabr 2025 15:53
Bu kolleclərə yeni direktor müavinləri təyin olundu

Bu kolleclərə yeni direktor müavinləri təyin olundu

03 Sentyabr 2025 12:46
Emil Vahabova vəzifə verildi

Emil Vahabova vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 12:38
Razia İsayeva rektor təyin edildi

Razia İsayeva rektor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 11:52
Ali məhkəmədən ad və soyadlarla bağlı mühüm

Ali məhkəmədən ad və soyadlarla bağlı mühümQƏRAR

03 Sentyabr 2025 11:28
Gədəbəydə dərədə bir nəfərin meyiti tapıldı

Gədəbəydə dərədə bir nəfərin meyiti tapıldı

03 Sentyabr 2025 11:18
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

04 Sentyabr 2025 19:05

Peşə məktəblərinə qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:57

"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

04 Sentyabr 2025 17:21

Giorgio Armani vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 17:13

Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:03

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verdi

04 Sentyabr 2025 15:53