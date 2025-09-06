Zaxarova "söz atdı": "Burnunun dibindəki böhrandan..."

Zaxarova "söz atdı":
12:49 6 Sentyabr 2025
Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
"Avropa qitəsi mövcud vəziyyəti qoruyub saxlamaqda aciz qaldı və ciddi böhranla üz-üzədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Şərq İqtisadi Forumu çərçivəsində TASS-a müsahibəsində bildirib.

Zaxarovanın sözlərinə görə, Qərbi Avropa ölkələri insan haqları və demokratiya barədə illərlə danışsalar da, nəticədə öz qitələrini “itirdilər”.
“Bir anda insan haqları mövzusu bağlandı və indi ona qayıtmırlar. Avropanı qoruyub saxlaya bilmədilər, demokratiya barədə isə faktiki olaraq boşuna danışdılar. Hazırda Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqları Qərbi avropalılara Avropada vəziyyətin necə həll olunmalı olduğunu izah edirlər:
Avropa İttifaqı yalnız sənaye və elm sahəsində deyil, həm də daxili təhlükəsizlik məsələlərində uğursuzluqla üzləşib”.

Zaxarova qeyd edib ki, Avropa Asiyaya insan haqları gündəmi ilə gəlib, Afrikada demokratiya prinsiplərini öyrətsə də, burnunun dibindəki böhrandan necə çıxacaqlarını bilmir.

