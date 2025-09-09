Quterreş İsrailin hücumunu qınadı

BMT-nin baş katibi Quterreş İsrailin Qətərdə HƏMAS rəsmilərinə sui-qəsd təşkil etməsini qınayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, hücumun Qətərin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozduğunu vurğulayıb. BMT-nin baş katibi qeyd edib ki, bütün tərəflər davamlı atəşkəsin əldə olunmasına diqqət yetirməlidirlər.
Qeyd edək ki, Qətərin paytaxtı Dohada baş verən partlayışlardan sonra İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək rütbəli rəsmilərini hava hücumunda öldürdüyünü açıqlayıb. HƏMAS hərəkatı da hücumda bir neçə yüksəkrütbəli üzvünun öldüyü açıqlayıb.