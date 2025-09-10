"Fənərbaxça"dan səs-küylü transfer - Ulduz futbolçu razı oldu

10:42 10 Sentyabr 2025
139 İdman
Anar Türkeş
"Fənərbaxça" yarımmüdafiəçi transferləri ilə bağlı səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" Rodriqo Zalazarın transferində maraqlıdır. Türkiyənin “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, klubun transfer siyahısında bir sıra futbolçular olsa da, əsas hədəf Uruqvay millisində də çıxış Rodriqo Zalazarın olduğu irəli sürülüb. İddialara görə, “Braqa” futbolçunu satmaq istəmir. Futbolçunun sərbəst qalma məbləği 60 milyon avrodur.

Bildirilir ki, Rodriqo Zalazarın transferi reallaşmasa, "Fənərbaxça" "Tottenhem"in heyətindən kənarda qalan Yves Bissoumanı transfer edə bilər. İddialara görə, Bissouma "Fənərbaxça"nın şərtlərini qəbul edib.

