Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəf alınmayıb - Rusiya

Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəf alınmayıb -
21:19 10 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəfə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama verib. Bəyanatda bəzi Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını pozması ilə bağlı iddialara münasibət bildirilib. Nazirlik Ukraynadakı hərbi obyektlərin güclü hücuma məruz qaldığını,lakin Polşadakı obyektlərin hədəfə alınmadığını bəyan edib.

Qeyd edək ki, Polşa daha əvvəl Rusiyanın Ukraynadakı hədəflərə hücumları zamanı ölkənin hava məkanını pozan bir neçə PUA-nı zərərsizləşdirildiyini açıqlamışdı. Polşanın baş naziri Donald Tusk da Nazirlər Kabinetinin növbədənkənar iclasında Rusiyanın Ukraynadakı hədəflərə hücumları zamanı bəzi rus pilotsuz təyyarələrin Polşanın hava məkanını pozduğunu bildirib.

