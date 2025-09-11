“Qarabağ” dünya reytinqində 38 pillə irəlilədi

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) klubların yeni dünya reytinqini açıqlayıb.
Metbuat.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 506 komandanın daxil olduğu siyahıda Azərbaycanın 4 təmsilçisi yer alıb.
Siyahıda 38 pillə irəliləyən "Qarabağ" (154,75 xal) 96-cı yerdə qərarlaşıb.
"Sabah" (79,25 xal) 38 pillə geriləyərək 302-ci, "Araz-Naxçıvan" (70,25 xal) 8 sıra irəliləyərək 355-ci olub. "Zirə" (68 xal) isə 274-ci yerdən 380-ci pilləyə düşüb.
Qeyd edək ki, dünya reytinqinə Fransanın PSJ klubu (543 xal) başçılıq edir.