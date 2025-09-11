​Tarixi abidədən qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb - Foto

​Tarixi abidədən qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb -
11:52 11 Sentyabr 2025
159 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bakı şəhərində yerləşən tarix-mədəniyyət abidələrinə keçirilən baxış zamanı Yasamal rayonu, Zərgərpalan küçəsi, 48 ünvanında yerləşən və yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət mühafizəsinə götürülmüş (inventar nömrəsi 3574) hamamın qanunsuz istifadə edildiyi müəyyən olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, araşdırma zamanı təqdim edilən icarə müqaviləsinin müddətinin bitdiyi aşkar edilib.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, tarix və mədəniyyət abidələrinin elmi, mədəni, dini, xidməti və turizm məqsədləri üçün istifadəsi, onların icarəyə verilməsi və yerli əhəmiyyətli memarlıq abidələrinin özəlləşdirilməsi Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin razılığı ilə həyata keçirilməlidir. Sözügedən qeyri-yaşayış sahəsinin istifadəsi, o cümlədən icarəyə verilməsi aidiyyəti üzrə razılaşdırılmadan aparıldığı müəyyən edilib.

Aşkar edilib ki, sözügedən qeyri-yaşayış sahəsi ilə bağlı 01.01.2021-ci il tarixli, 8379/505 nömrəli icarə müqaviləsi mövcud olsa da, Bakı Kommersiya Məhkəməsinin qətnaməsinə əsasən, müqaviləyə 07.06.2023-cü il tarixindən xitam verilib. Buna baxmayaraq, abidədən qanunsuz istifadə halları davam etdirilib.

Dövlət Xidməti tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində abidədən qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

11 Sentyabr 2025 13:18
Bağça tərbiyəçilərinin sertifikasiyası başlayır -

Bağça tərbiyəçilərinin sertifikasiyası başlayır -Rəsmi

11 Sentyabr 2025 10:54
Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? -

Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? - AÇIQLAMA

10 Sentyabr 2025 21:32
Türkiyə bu halda Ukraynaya hərbçi göndərə bilər -

Türkiyə bu halda Ukraynaya hərbçi göndərə bilər - General açıqladı

10 Sentyabr 2025 20:18
"Nifrətə nifrətlə cavab verməməliyik" -

"Nifrətə nifrətlə cavab verməməliyik" -Millət vəkili

10 Sentyabr 2025 10:03
Milli Məclisin xüsusi iclası keçirilir

Milli Məclisin xüsusi iclası keçirilir

09 Sentyabr 2025 11:40
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Latviya Belarus və Rusiya ilə hava məkanını bağlayır

11 Sentyabr 2025 13:56

Formula 1-də Bakı küçələri pik saatlarda açıq olacaq

11 Sentyabr 2025 13:40

"Zirə" yeni transferini açıqladı

11 Sentyabr 2025 13:37

Nazirdən rus bölmələri ilə bağlı mühüm

11 Sentyabr 2025 13:35

Əsgər Ceyhun Hüseynovun qətli ilə bağlı ittiham olunan komandir və xidmət rəisi azadlığa buraxıldı

11 Sentyabr 2025 13:22

Bir sıra şəxslərə dərman vasitəsi kimi psixotrop maddələr pulsuz veriləcək

11 Sentyabr 2025 13:21

Qazaxıstan Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

11 Sentyabr 2025 12:54

11 sentyabr terror aktlarından

11 Sentyabr 2025 12:47

"Məktəbli avtobusu" layihəsi ödənişli olacaq -

11 Sentyabr 2025 12:36

Pensiya yaşı çatan müəllim bu halda işdən çıxarılmır

11 Sentyabr 2025 12:24