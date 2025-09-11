Qazaxıstan Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 2025-ci ilin noyabrında Rusiyaya dövlət səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında regionlararası əməkdaşlıq forumunda iştirak edəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Qazaxıstan liderinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
“Prezident Qasım-Jomart Tokayevin Rusiya Federasiyasına dövlət səfəri bu ilin noyabrına planlaşdırılır. Səfər çərçivəsində dövlət başçısının Qazaxıstan və Rusiya arasında regionlararası əməkdaşlıq forumunda iştirakı gözlənilir”, - mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.