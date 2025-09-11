“Qarabağ” Gənclər Liqası üçün iki futbolçu transfer etdi

“Qarabağ” Gənclər Liqası üçün iki futbolçu transfer etdi
16:55 11 Sentyabr 2025
144 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

“Qarabağ” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının oyunları üçün heyətinə iki nigeriyalı futbolçu cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Futbol Akademiyasının meneceri Nail Kərimov “Report”a açıqlamasında deyib.

O, sözügedən ölkənin “Beyond Limit” akademiyasından iki oyunçunu transfer etdiklərini söyləyib:

“Həmin klubla münasibətlərimiz var idi. Müraciət etdik və oyunçularını bizə yönləndirdilər. Onlar vinger Muyideen Olude və hücumçu Toheeb Abiodundur. Hər ikisi viza məsələsi həll edilmədiyi üçün ilk matçı buraxacaq”.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının I turunda Portuqaliya təmsilçisi “Benfika”nın qonağı olacaq. Qarşılaşma sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Zirə" yeni transferini açıqladı

"Zirə" yeni transferini açıqladı

11 Sentyabr 2025 13:37
“Qarabağ” dünya reytinqində 38 pillə irəlilədi

“Qarabağ” dünya reytinqində 38 pillə irəlilədi

11 Sentyabr 2025 11:14
Nuri Şahin Türkiyə nəhəngini çalışdıra bilər

Nuri Şahin Türkiyə nəhəngini çalışdıra bilər

11 Sentyabr 2025 10:42
Arda böhrana səbəb oldu -

Arda böhrana səbəb oldu - Ulduz futbolçu ayrılır

11 Sentyabr 2025 09:43
Santuş vidalaşarkən futbolçulara bu sözləri deyibmiş

Santuş vidalaşarkən futbolçulara bu sözləri deyibmiş

10 Sentyabr 2025 21:45
Türkiyə nəhəngi məşhur futbolçunu istəyir

Türkiyə nəhəngi məşhur futbolçunu istəyir

10 Sentyabr 2025 20:42
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropada bu xəstəlik sürətlə yayılır

11 Sentyabr 2025 17:55

Xəstəxanada kişi antibiotikdən öldü

11 Sentyabr 2025 17:46

Sahibə Qafarova İsrailin yeni səfiri ilə görüşdü

11 Sentyabr 2025 17:24

Hadrut və Xocalının Badara kəndinə ilk köç olacaq

11 Sentyabr 2025 17:16

Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırıldı

11 Sentyabr 2025 17:13

“Azərsun Holdinq” “Bakı Su Həftəsi”ndə təmsil olunur -

11 Sentyabr 2025 17:07

“Qarabağ” Gənclər Liqası üçün iki futbolçu transfer etdi

11 Sentyabr 2025 16:55

Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

11 Sentyabr 2025 16:42

Müəllimlərin sertifikasiyasının müsahibə mövzuları açıqlandı

11 Sentyabr 2025 16:29

Lukaşenko 52 məhbusu əfv etdi

11 Sentyabr 2025 16:14