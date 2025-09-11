Britaniyadan Rusiya ilə bağlı çağırış

Britaniyadan Rusiya ilə bağlı çağırış
21:58 11 Sentyabr 2025
156 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya və Polşadan ibarət “E5” ölkələrin müdafiə nazirləri və nazirliklərin nümayəndələri Londonda görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal da iştirak edib. İclasdan sonra keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Healey Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarının Polşa hava məkanını pozması ilə bağlı açıqlama verib. O Britaniya Silahlı Qüvvələrindən NATO-nun Polşa üzərində hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək variantlarını nəzərdən keçirməyi xahiş etdiyini ifadə edib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Avropaya qarşı düşmənçiliyini yeni səviyyəyə qaldırdığını ifadə edən Healey, Rusiyanın hərəkətlərini tənqid edib. Healey alyansın Polşanı qorumaq və Ukrayna üçün gələcək addımlar atmaq öhdəliyinə sadiq olduğunu bildirib.

