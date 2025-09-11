​Polşa Rusiyaya cavab olaraq sərhədə 40 min hərbçi yerləşdirir

Polşa Rusiya və Belarusun keçirəcəyi birgə “Zapad-2025” hərbi təlimləri ilə bağlı ölkənin şərq sərhədinə 40 min hərbçi yerləşdirəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın müdafiə nazirinin müavini Sezari Tomçik belə açıqlama verib. O bəyan edib ki, "Zapad-2025"ə lazımi cavab vermək üçün Polşa və NATO əsgərlərinə ehtiyac var. Tomçik vurğulayıb ki, Rusiya pilotsuz təyyarələrinin Polşa hava məkanını pozması “Zapad-2025” təlimi ilə bağlıdır.
Polşa, Rusiya-Belarus birgə keçirəcəyi “Zapad-2025” hərbi təlimi ilə əlaqədar olaraq Belarusla sərhədini, o cümlədən dəmiryol keçidlərini bağlayacağını açıqlayıb.