"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

09:59 12 Sentyabr 2025
116 İdman
Xəbərlər şöbəsi
Misli Premyer Liqasında IV tura bu gün iki oyunla start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk olaraq "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"in qonağı olacaq.

Qarşılaşma saat 17:45-də start götürəcək. Hesabında 7 xal olan Naxçıvan klubu üçüncü pillədə qərarlaşıb. Üç qarşılaşmanın hamısında uduzan "Kəpəz" sonuncu - 12-ci sıradadır.

Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edəcək. Bu görüş saat 20:00-da başlayacaq. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən "Qarabağ" 3 xalla yeddinci, "Zirə" isə 7 xalla birinci yerdədir.

Azərbaycan Premyer Liqası

I dövrə, IV tur

12 sentyabr

17:45. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

Qəbələ şəhər stadionu

20:00. "Qarabağ" – "Zirə"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Tərlan Talıbzadə, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Əli Əliyev.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

"Azərsun Arena"

Qeyd edək ki, tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

