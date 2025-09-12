Rusiyanın ən böyük neft limanı vuruldu

Rusiyanın ən böyük neft limanı vuruldu
13:15 12 Sentyabr 2025
Sentyabrın 12-nə keçən gecə 30-dan çox Ukrayna pilotsuz uçan aparatı Leninqrad vilayətinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Aleksandr Drozdenko məlumat yayıb.

O, bildirib ki, hücumda ölkənin ən böyük neft limanı Primorsk vurulub:

"Gəmilərdən birində yanğın söndürülür. Daşqın və ya neft dağılma təhlükəsi yoxdur", - Drozdenko "Telegram" kanalında yazıb. Bundan başqa, limandakı nasos stansiyalarından biri də yanıb. Həmçinin, vurulan pilotsuz təyyarələrin tullantıları Vsevolojsk, Tosno, Pokrovskoye və Uzmino kəndlərinə, həmçinin rayonun Lomonosov rayonunun məskunlaşdığı ərazilərdən kənara düşüb. İlkin məlumata görə, itki yoxdur.

