Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər

Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər
14:12 12 Sentyabr 2025
129 İdman
Anar Türkeş
"Mançester Siti"nin portuqaliyalı ulduzu Bernardo Silva klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu növbəti transfer pəncərəsi dövründə klubu tərk edə bilər. Məlumata görə, “Benfika” klubunda prezidentliyə namizəd olan Lopes Slivanı transfer edəcəyini ifadə edib. Portuqaliya mətbuatı A Bola-ya danışan Lopes, "Bəli, Bernardo Silvanın müqaviləsinin hazır olduğunu təsdiq edə bilərəm. Onu gətirmək istəyirəm. O, “Benfika” üçün istədiyim hər şeyi təmsil edir: şəxsiyyət, qalibiyyət mədəniyyəti və əsl “Benfika fanatı” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Bernardo Silva "Mançester Siti" ilə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır.

