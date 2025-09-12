Bu ölkədə çox sayda aviareys təxirə salındı

Bu ölkədə çox sayda aviareys təxirə salındı
14:54 12 Sentyabr 2025
168 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Yaponiyanın paytaxtı Tokioda güclü yağışlar səbəbindən beynəlxalq hava limanı bağlanıb, dəmir yolu hərəkəti dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, su basmış şəhərin görüntülərini xarici KİV məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bir neçə əraziyə - Setaqaya 92 mm, Otaya 88,5 mm, cəmi 1 saat ərzində güclü yağıntı düşüb. Ötən gün 7 mindən çox ev bir neçə saat işıqsız qalıb.

"İnsanlar dizə qədər suda gəzirlər, metro stansiyaları su altında qalıb, Yaponiyanın 100-dən çox aviaşirkəti reysi təxirə salınıb və ya ləğv edilib", - məlumatda qeyd olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13
Bu ölkə silkələndi

Bu ölkə silkələndi

12 Sentyabr 2025 13:21
Rusiyanın ən böyük neft limanı vuruldu

Rusiyanın ən böyük neft limanı vuruldu

12 Sentyabr 2025 13:15
Polşa XİN rəhbəri Ukraynaya səfər etdi

Polşa XİN rəhbəri Ukraynaya səfər etdi

12 Sentyabr 2025 10:53
Ukrayna PUA-larla Rusiyaya hücuma keçdi

Ukrayna PUA-larla Rusiyaya hücuma keçdi

12 Sentyabr 2025 09:09
Fransada etiraz aksiyalarında 675 nəfər saxlanıldı

Fransada etiraz aksiyalarında 675 nəfər saxlanıldı

11 Sentyabr 2025 23:47
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45

Rus rublu ilə bağlı vacib

12 Sentyabr 2025 15:42

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31