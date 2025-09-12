İşsizlərin sayı artdı

İşsizlərin sayı artdı
15:04 12 Sentyabr 2025
2025-ci il sentyabr ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınan işsiz şəxslərin sayı 237 min nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların 50,1 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 436,7 manat olub.

Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinin təhlili göstərir ki, işsizlərin sayı artıb. Belə ki, 2025-ci il avqust ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 231,3 min nəfər təşkil edib. Onların 49,7 faizini qadınlar təşkil edib. Hesabat dövründə işsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 437,1 manat olub.

