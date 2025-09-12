“Qarabağ”ın səfər matçının biletlərinin qiymətləri açıqlandı

“Qarabağ”ın səfər matçının biletlərinin qiymətləri açıqlandı
16:51 12 Sentyabr 2025
171 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək “Benfika” (Portuqaliya) - “Qarabağ” FK matçını “Estádio do SL Benfica"da izləmək və komandamızı dəstəkləmək istəyən azərbaycanlı azarkeşlər üçün ayrılmış vauçerlər satışa çıxarılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ağdam klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Biletlər bu gün saat 15:00-dan etibarən iTicket.az-da onlayn şəkildə satışda olacaq. Azarkeşlər əldə etdikləri vauçerləri biletə dəyişməlidir. Biletlərin qiyməti 88 manatdır.

Vauçerlərin biletə dəyişdirilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat daha sonra paylaşılacaq.

Azərbaycanlı azarkeşlər üçün "Estádio do SL Benfica"da 500 yer ayırılıb.

Vauçerləri əldə edən şəxslər vauçerləri biletə dəyişərkən şəxsiyyət vəsiqəsini də özləri ilə götürülməlidir.

Qeyd edək ki, “Benfika” – “Qarabağ” oyunu sentyabrın 16-ı saat 23:00-da (Bakı vaxtı ilə) start götürəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Təxirə salınan “Sabah” – “Qarabağ” matçının vaxtı bilindi

Təxirə salınan “Sabah” – “Qarabağ” matçının vaxtı bilindi

12 Sentyabr 2025 17:53
“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36
"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47
Madrid klubu türk ulduzu istəyir

Madrid klubu türk ulduzu istəyir

12 Sentyabr 2025 14:45
Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər

Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər

12 Sentyabr 2025 14:12
"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

12 Sentyabr 2025 09:59
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Təxirə salınan “Sabah” – “Qarabağ” matçının vaxtı bilindi

12 Sentyabr 2025 17:53

Bu imtahanların nəticələri açıqlandı

12 Sentyabr 2025 17:44

Xırdalan-Sumqayıt qatarlarının hərəkəti müvəqqəti dayandırılır

12 Sentyabr 2025 17:38

Tramp Putinə xəbərdarlıq etdi

12 Sentyabr 2025 17:35

İtkin şəhid Vəkil Qayıbov dəfn edildi

12 Sentyabr 2025 17:27

“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı -

12 Sentyabr 2025 17:12

​“Yolu Zəfər yoludur, Zəngəzur” -

12 Sentyabr 2025 17:09

“Qarabağ”ın səfər matçının biletlərinin qiymətləri açıqlandı

12 Sentyabr 2025 16:51

Bu universitetdə bəzi ixtisaslarda dərslər 4 gün olacaq

12 Sentyabr 2025 16:46

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36