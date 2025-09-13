Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirib

Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirib
12:28 13 Sentyabr 2025
195 Dünya
Gülbəniz Hüseynli
Yəmənin “Ənsar Allah” hərəkatı Tel-Əvivə “Palestine-2” hipersəs ballistik raketi ilə zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın nümayəndəsi Yəhya Sariə husiçilərə məxsus Al Masirah telekanalında bildirib.

Onun sözlərinə görə, raket hədəflərə uğurla çatıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qətərin baş naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Al Tani İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Dohada HƏMAS-ın danışıqlar qrupuna zərbəsini “terrorizmi aktı” adlandırmışdı.

Xatırladaq ki, avqust ayında “Ənsar Allah”ın siyasi şurasının rəhbəri Mehdi əl-Məşat İsrailin husilərin baş nazirini və hökumət üzvlərini məhv etməsindən sonra ölkəni “qara günlərlə” hədələmişdi.

