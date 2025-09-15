Pensiya və müavinət alanlara güzəştlər olunur

15 Sentyabr 2025
Sosial
Sevinc İbrahimzadə
2023-cü ildən Azərbaycanda pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı dövlət sosial yardımı və kompensasiya alan şəxslər üçün “Sosial tərəfdaş” adlı layihəyə start verilib. Layihə dövlət və özəl sektor arasında sosial dəstək məqsədli tərəfdaşlıq nümunəsidir.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, layihə çərçivəsində yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə görə pensiya, istənilən növ müavinət və təqaüd alan şəxslərə, sosial yardım alan ailələrə, Vətən müharibəsi iştirakçılarına və şəhid ailələrinə endirimlər təklif olunur.

“Vətəndaşlar artıq e-sosial mobil tətbiqini telefonlarına yükləyib qeydiyyatdan keçməklə tətbiqdə göstərilən “Sosial tərəfdaş” barkodunu əldə edir. Həmin barkod vasitəsi ilə tərəfdaş olan xidmət sahələrində, böyük super marketlər, aptek, klinika və mağazalarda alış-veriş etdikdən sonra kassaya ödəniş zamanı təqdim etdikləri barkod vasitəsi ilə endirimlərdən yararlana bilərlər. Artıq barkod endirimləri mərhələli şəkildə genişlənir. Endirim faizləri və tərəfdaş müəssisələrin siyahısı mütəmadi olaraq www.sosialterefdash.az saytında yenilənir. Vətəndaşlar sayta daxil olub bu məlumatlarla tanış ola bilərlər”.

Qeyd olunub ki, hazırda endirimlər “Bazarstore”, AL Marketlər, “Pharmastore”, “Buta”, “Aloe”, “Dokta” aptekləri şəbəkəsində tətbiq olunur. Yaxın zamanda layihəyə digər market, aptek və klinikaların da qoşulması planlaşdırılır:

“Bundan başqa layihənin əhatə dairəsini genişləndirmək üçün “Sosial Tərəfdaş” loyallıq proqramı “Üçüncü Bahar” İctimai Birliyi ilə də əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində yaşlıların sosial aktivliyinin və maliyyə savadlılığının artırılması, eyni zamanda endirim imkanlarından daha rahat faydalanmaları üçün birgə təşəbbüslər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, ötən müddət ərzində 1 778 549 əməliyyat həyata keçirilib, vətəndaşlar alış-veriş və xidmətlərdən istifadə zamanı təklif olunan endirimlərdən faydalanıblar”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

