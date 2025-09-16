​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi
22:25 16 Sentyabr 2025
134 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi istisnalar olmaqla hər iki ölkənin vətəndaşları vizasız səyahət edə biləcəklər. Rusiyalı turistlər artıq vizasız Çinə daxil olublar.

Qeyd edək ki, vizasız səyahət qərarı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Çinə səfəri zamanı açıqlanıb. Yeni qaydaya əsasən, Rusiya vətəndaşları Çinə turizm və ya ticarət məqsədi ilə vizasız daxil ola və 30 günə qədər ölkədə qala biləcəklər. İş və ya təhsil məqsədləri üçün səyahət bu müqaviləyə daxil edilmir. Jurnalistika fəaliyyəti də vizasız giriş üçün uyğun olmayacaq. Bundan əlavə, Çin qanunlarına görə, oteldə qalmayan bütün xarici qonaqlar yaşadıqları ərazi üzrə yerli polis bölməsində qeydiyyatdan keçməlidirlər.

