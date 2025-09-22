“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” - Millət vəkili

“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” -
17:35 22 Sentyabr 2025
48 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut sülh yolunda qətiyyətlə irəliləyən bir ölkədə Fransanı təmsil etməyin onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib. Bu barədə Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.

“Tarixi, adət-ənənələri və müxtəlifliyi ilə zəngin, strateji əhəmiyyətə malik və sülh yolunda qətiyyətlə irəliləyən bir ölkədə Fransanı təmsil etmək mənim üçün böyük şərəfdir”,- deyə səfir qeyd edib.

Millət vəkili Azər Bayramov Metbuat.az-a açqılamasında bildirib ki, Fransanın Azərbaycandakı yeni səfiri Sofi Laqut ölkəmizi “sülh yolunda qətiyyətlə irəliləyən” bir dövlət kimi səciyyələndirməsi yaratdığımız yeni reallığın Fransa dövləti tərəfindən qəbul edilməsinin göstəricisidir:

“Səfir xalqımıza müraciət edərək bu tarixi, adət-ənənələri və müxtəlifliyi ilə zəngin, strateji əhəmiyyətə malik və sülh yolunda qətiyyətlə irəliləyən bir ölkədə Fransanı təmsil etmək böyük şərəf olduğunu bildirib. Həm də Fransa Azərbaycan münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə çalışacağını qeyd edir.Təbii ki, son illər Makron hakimiyyətinin ölkəmizə qərəzli münasibəti üzündən Azərbaycan Fransa münasibətləri çox aşağı səviyyəyə enmişdi. Xanım səfir iki ölkə arasında münasibətlərin aşağı enməsinin günahı Fransa dövlətinin üzərində olduğunu yaxşı bilir. Ona görə də yaydığı müraciətdə bu məsələni önə çəkib”.

Millət vəkili vurğulayıb ki, 8 avqustda Vaşinqtonda imzalanmış sazişlərdən sonra Fransanın birtərəfli dəstək göstərərək silahlandırdığı Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması yeni geosiyasi reallıq yaradıb. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton razılaşmaları Fransanı da regiona münasibətdə mövqeyini dəyişməyə vadar edib:

“Bu gün isə ABŞ-nin təşəbbüsü ilə regionumuza gəlməkdə olan sülh razılaşmaları uzun illər münaqişəyə ikili standartlardan yanaşan qərb auditoriyasını dabaxışlarınıdəyişməyinə məcbur edir.Azərbaycan həmişə bütünölkələrlə sülh və əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında münasibətləri davam etdirməkdə maraqlıdır. Bu baxımdan Fransa həqiqətən Azərbaycan qarşı olan qərəzli münasibətini reallıqda dəyişərsə ölkələrimiz arası münasibətlər yenidən normal müstəviyəyə qayıda bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

22 Sentyabr 2025 17:30
Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

22 Sentyabr 2025 16:50
Murad Muradov İrəvana işgüzar səfərdədir

Murad Muradov İrəvana işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 15:14
Azərbaycan və Belarus hərbi əməkdaşlığı gücləndirilir

Azərbaycan və Belarus hərbi əməkdaşlığı gücləndirilir

22 Sentyabr 2025 14:48
Bir həftədə 1130 hektardan artıq ərazi minalardan təmizlənib

Bir həftədə 1130 hektardan artıq ərazi minalardan təmizlənib

22 Sentyabr 2025 14:32
Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 12:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Xalqlar dostluğu” stansiyasında qatarda texniki nasazlıq yaranıb

22 Sentyabr 2025 17:44

Bakı aeroportunda insanlar təxliyə olunur?

22 Sentyabr 2025 17:41

“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” -

22 Sentyabr 2025 17:35

Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

22 Sentyabr 2025 17:30

İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir -

22 Sentyabr 2025 17:08

Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

22 Sentyabr 2025 16:50

Polis gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

22 Sentyabr 2025 16:35

Azərbaycanda güclü zəlzələ olacaq?

22 Sentyabr 2025 16:33

Azərbaycanın neft ixracı niyə azalıb?

22 Sentyabr 2025 16:08

Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

22 Sentyabr 2025 15:56