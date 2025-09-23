İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir - Millət vəkili

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -
20:00 23 Sentyabr 2025
150 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bakıda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan Birinci İnvestisiya Forumu keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi Azərbaycana yeni sərmayələrin cəlb olunması, qeyri-neft sektorunun inkişafı və yaşıl energetika, regional infrastruktur layihələri kimi prioritet sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi olub.

Forumda bir sıra xarici şirkətlər ölkəmizin iqtisadi potensialına etimad göstərərək böyük investisiya layihələri ilə çıxış ediblər ki, bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatında aparılan islahatların və açıq sərmayə siyasətinin bariz göstəricisidir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin VII çağırış deputatı Fariz İsmayılzadə Metbuat.az-a açıqlamsında bildirib ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatında hazırda dinamik dəyişikliklər müşahidə olunur:

“Qeyri-neft sektorunun inkişafı Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə yeni görüşlər keçirilir, investisiya fondları yaradılır, regional və infrastruktur layihələrinin icrası üçün əlverişli mühit formalaşdırılır. Birinci İnvestisiya Forumunun əsas məqsədi də məhz ölkəyə yeni sərmayələrin cəlb olunmasıdır və bu istiqamətdə artıq mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Məsələn, “Mazdar” və “Akopar” şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə də yaşıl energetikanın inkişafına böyük sərmayələr yatırıblar”.

Fariz İsmayılzadə həmçinin qeyd edib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonası bu gün sərmayə axını üçün mühüm mərkəzə çevrilib:

“Burada təkcə ərəb ölkələri deyil, həm də Çin və digər dövlətlər tərəfindən böyük investisiyalar həyata keçirilir. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycana sərmayələrin yönləndirilməsi hazırda ölkənin iqtisadi inkişafında əsas siyasi prioritetlərdən birinə çevrilib”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Fariz İsmayılzadə
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” - Millət vəkili

23 Sentyabr 2025 20:12
"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

23 Sentyabr 2025 20:04
Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir - TƏHLİL

23 Sentyabr 2025 19:51
7 münaqişəni dayandırdım -

7 münaqişəni dayandırdım - Tramp

23 Sentyabr 2025 19:25
Bakıda 10 milyard dollarlıq sənədlər imzalandı

Bakıda 10 milyard dollarlıq sənədlər imzalandı

23 Sentyabr 2025 18:16
Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasında iştirak etdi

Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasında iştirak etdi

23 Sentyabr 2025 17:34
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

23 Sentyabr 2025 20:12

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

23 Sentyabr 2025 20:09

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

23 Sentyabr 2025 20:04

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -

23 Sentyabr 2025 20:00

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

23 Sentyabr 2025 19:51

7 münaqişəni dayandırdım -

23 Sentyabr 2025 19:25

Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir

23 Sentyabr 2025 19:24

Şagird və xadimə məktəbdə döyüldü -

23 Sentyabr 2025 19:20

Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istəyir

23 Sentyabr 2025 19:05