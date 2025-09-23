"Fənərbaxça"da üsyan - Məşqçi narazıdır

Türkiyə çempionatında 1-1 hesabı ilə yekunlaşan “Kasımpaşa” - “Fənərbaxça” matçından sonra qonaqların yeni baş məşqçisi Domeniko Tedesko futbolçularla görüş keçirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi futbolçulardan uğurlu oyun nümayiş etdirməsini tələb edib. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, komandanının futbolu oyununa və heyət seçimlərinə görə tənqid olunan Tedesko oyunla bağlı açıqlamasında, “Bütün azarkeşlərimizdən üzr istəyirəm. Meydanda istədiyimizi reallaşdıra bilmədik. Çox zəif oynadıq və çoxlu top itirdik” - deyə bildirib.
Məşqçi futbolçularına müraciət edərək, onlardan müdafiədə və hücumda yaxşı oynamağı tələb edib.