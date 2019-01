Dünyanın ən gözəl iti odur? - FOTO

Əfqan tazısı cinsindən olan "Tea" adlı köpək internet sensasiyasına çevrilib.

1 yaşlı köpəyin fotolarını sosial şəbəkələrdə milyonlarla insan paylaşır.

Milli.Az European-a istinadən bildirir ki, Teanın skamyada oturaraq uzağa əsl kraliça nəzərləriylə baxdığı fotonu sosial şəbəkə istifadəçiləri "dünyanın ən gözəl itinin fotosu" kimi dəyərləndiriblər.

Teanın sahibi, Avstraliyanın Sidney şəhərində yaşayan Leo Kavanın dediyinə görə, artıq reklamlara və şoulara çəkilişlərlə bağlı təkliflər alıb.

Milli.Az







