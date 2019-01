Qazaxda 59 ədəd partlamamış hərbi sursat tapıldı

Qazax şəhərində 59 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyindən (ANAMA) APA-ya verilən məlumata görə, Qazax şəhəri Əhməd Seyidov küçəsində – yol kənarında yığılmış dəmir toplantısının arasından 59 ədəd partlamamış hərbi sursat (1 ədəd 37 mm-lik top mərmisi (OR-167N), 4 ədəd 85 mm-lik top mərmisi (BR-365), 49 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (44 ədəd BR-412, 3 ədəd ZBK-5, 2 ədəd O-415), 3 ədəd 122 mm-lik top mərmisi (2 ədəd OF-56, 1 ədəd A-1-J), 1 ədəd 125 mm-lik top mərmisi (OF-26) və 1 ədəd əl qumbarası (F-1)) aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 20 kv.m. ərazi yoxlanılıb.





