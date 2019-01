Minskdə rüşvətə görə 10 meriya işçisi tutuldu

Minsk şəhəri İcra Hakimiyyətinin 10 vəzifəli şəxsi rüşvət almaqda şübhəli bilinərək Belarus Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, saxlanılanlar arasında Minsk İH İstehlak Bazarına Nəzarət Baş İdarəsinin rəhbəri Sergey Boriseviç də var.

Saxlanılanlar dövlət müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması zamanı (malların artırılmış qiymətlərlə alınmasına dair) məsələlərin müsbət həlli üçün fərdi təsərrüfat subyektlərindən böyük məbləğdə rüşvət almaqda şübhəli bilinirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.