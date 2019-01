Türkiyədə yaşayan müğənni İradə İbrahimova izləyicisi tərəfindən tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənnin "İnstaqram" səhifəsində paylaşdığı fotosu birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilərindən biri onu sərt tənqid edib:

"Bu nə geyimdir?" Ondansa, köynəyinizi soyunub, köynəksiz çəkdirərdiniz fotonu. İnciməyin, sizə belə geyim yaraşmır"

Dilarə Zamanova



