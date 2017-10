Pakistanın Pencab əyalətində sərnişin avtobusu yanıb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 5-nin vəziyyəti ağır olmaqla 24 nəfər xəsarət alıb.

Məlumata əsasən, insident Multan şəhərində baş verib. Yanğın avtobusda olan qaz balonunun partlaması nəticəsində başlayıb.

