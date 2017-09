Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (FED) uçot dərəcəsini 1-1,25 faiz saxlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gazeta.ru" nizamlayıcının saytına istinadən məlumat yayıb.



