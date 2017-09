Damlanı niyə Mərdəkana aparmaq istədi? - Əli Mirəliyev... / VİDEO

ARB TV-də yayımlanan "Səhər-səhər" verilişində müğənni Əli Mirəliyev xanım həmkarı Damlaya irad tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əli Mirəliyev müğənni Damladan “Qara Gilə” xalq mahnısını oxumasını xahiş edib. Damla mahnını oxuduqda Əli Mirəliyev ona irad bildirib:

“Çox sağ ol, ancaq “Qara Gilə” belə yazılmayıb. Sən gələrsən Mərdəkana, onda görərsən ki, bu mahnı necə oxunur. Mən sənə bütün çatışmayanları öyrədərəm.”

